Giuliano Eriston, do Time Teló, vence ‘The Voice Brasil’; veja vídeo

A final do “The Voice Brasil” na noite da última quinta-feira (23) foi puro fogo no palquinho. Após uma décima temporada cheia de grandes talentos, Giuliano Eriston foi declarado pelo público como grande vencedor com 33,98% dos votos.

O cantor iniciou sua caminhada no reality como parte do time de Lulu Santos, mas foi eliminado e logo depois, resgatado por Michel Teló. “A gente está em um momento muito especial no mundo, um momento onde precisamos curar feridas que foram feitas durante esse tempo tão difícil que passamos. Devemos nos acolher”, disse o cantor após receber o troféu.

Seis vezes campeão do “The voice”, Michel Teló se emocionou com a nova vitória. “Eu queria parabenizar a todos, vocês são incríveis. Continuem, rapaziada. O talento de vocês, o tanto que vocês emocionaram a gente, foi muito especial”, finalizou.

Veja o momento do anúncio: