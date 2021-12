Gkay ‘desmaia’ após receber fatura da ‘Farofa’: ‘Uma hora a conta chega’

Após três dias de festas com tudo pago para os convidados, a conta chegou para Gkay. Em um vídeo publicado em sua conta do Instagram, a humorista brincou com a situação e chegou a ‘cair dura’ após checar o valor gasto.

“Uma hora a conta chega”, brincou na legenda da publicação. Segundo informações do colunista Leo Dias, do Metrópoles, a influenciadora gastou cerca de R$2,8 milhões para a realização da festança.

Mas engana-se quem pensa que o dinheiro foi gasto em vão. Além da curtição sem limites, a “farofa” gerou um alto retorno comercial para a artista, que inclusive chegou na casa dos 17 milhões de seguidores no Instagram.

Veja o vídeo: