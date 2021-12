Gkay diz que famosos usam drogas em sua festa: ‘Faz tudo que não presta’

Organizada desde 2017, a “Farofa da Gkay” desde ano já começou cheia de polêmicas. A própria anfitriã da festança de três dias, alertou os convidados para não tirarem fotos com famosos além dela. O motivo? Eles estariam usando drogas.

“Não é pra afobar ninguém, não é pra ficar tirando foto, pode tirar foto comigo porque eu tiro com todo mundo. Mas não é pra ficar tirando foto com outros famosos porque eles cheiram loló (entorpecente), faz tudo que não presta”, disse a humorista enquanto estava ao vivo no Instagram de alguns convidados.

“A live Gkay, A live!”, “Apaga, apaga”, “É zueira gente, ela é humorista”, são algumas das frases que se consegue ouvir após a fala da influenciadora, que foi cortada pelos amigos.

Veja o vídeo: