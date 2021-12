Gkay diz que ficou famosa graças à Marília Mendonça: ‘Estou aqui porque ela me viu’

Gkay participou do ‘Altas Horas’ deste sábado (25) e entre outros assuntos relembrou sua relação com Marília Mendonça, que morreu no início de novembro vítima de um acidente aéreo. Segundo a influenciadora, a cantora foi essencial para que ela começasse a carreira e chegasse aonde chegou.

“Se eu estou aqui hoje, foi porque ela me viu”, disse. “Ela viu esse vídeo e me convidou para ir ao show dela. Foi a partir desse vídeo que eu comecei a crescer na internet”, contou ela. O nome do vídeo é Fases de Sofrimento com Marília Mendonça, que foi publicado no YouTube em abril.