Gkay engata romance com Felipe Amorim, diz colunista

Parece que a aniversariante Gkay já tem um boy para chamar de seu. O novo affair da humorista é o cantor e compositor Felipe Amorim, que se apresentou na primeira noite da “Farofa da Gkay”. As informações são de Fábia Oliveira, do Em Off.

De acordo com a colunista, o romance está firme e forte, mas apesar dos dois guardarem como um segredo, nos bastidores da “farofa”, a mulherada estava ciente para não dar em cima do affair da aniversariante.

Felipe Amorim tem 24 anos e é compositor de grandes hits de Wesley Safadão, Xand Avião, Claudia Leitte e Zé Vaqueiro. O cantor também esteve por trás de “Tá Rocheda”, primeiro sucesso dos Barões da Pisadinha.

Vale lembrar que Pedro Sampaio, que já viveu um romance com Gkay, também esteve presente na festança e inclusive se apresentou no palco convidado pela própria humorista. A relação entre os dois permanece cheia de cumplicidade.