Gkay publica vídeo com Léo Santana e ‘dote’ do cantor impressiona web: ‘Microfone’

Gkay publicou um vídeo metendo dança ao lado de Léo Santana e não foi só o passinho que impressionou os internautas. Nas imagens, os dois aparecem dançando ‘Revoada’, feat do baiano com Wesley Safadão. O volume do “dote” do GG da Bahia também chamou a atenção da web que reagiu:

“Eu só consigo ver o Léo Santana e seu microfone, Lorena abençoada demais”, brincou uma seguidora. “Só prestei atenção na jeba”, brincou outra. “Deus me livre mais quem me dera”, escreveu um terceiro.

A diferença de tamanho entre o cantor e a influenciadora digital também chamou a atenção nas redes sociais: “Olha o tamanho da gkay perto do Leo”, reagiu mais um.