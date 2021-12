Global Empregos divulga vagas pelo país

A Global Empregos, uma das mais conceituadas empresas de recrutamento e seleção, está com novas vagas para serem preenchidas em todo país. As oportunidades são uma ótima oportunidade para os profissionais que buscam recolocação no mercado de trabalho. Confira mais algumas informações e como se inscrever!

Global Empregos com novas vagas disponíveis

A Global Empregos, empresa brasileira fundada em 1986, especialista e inovadora em gerenciamento de RH e processos de seleção, está ofertando novas vagas de emprego para atuar em todo país.

Segue a lista de cargos disponíveis para trabalhar na empresa:

Executivo de vendas;

Analista de qualidade PL;

Coordenador de manutenção predial;

Analista de laboratório;

Analista de exportação Sênior;

Chefe de planejamento tributário;

Técnico de segurança do trabalho;

Assistente Contábil;

Estagiário de suprimentos;

Coordenador comercial;

Vendedor técnico;

Estágio em engenharia da computação.

Os profissionais interessados em participar do processo de seleção da Global Empregos, devem se encaixar em alguns requisitos exigidos pela empresa, como ensino superior ou técnico em áreas específicas ou correlatas de atuação, experiência de no mínimo 6 meses, disponibilidade de horário para trabalhar em horários flexíveis, entre alguns outros a depender do cargo pretendido.

Como realizar sua inscrição

Os interessados em fazer parte do time de funcionários da Global Empregos, devem realizar sua inscrição através do endereço eletrônico clicando no link de inscrição.

Os novos colaboradores terão direito a salários compatíveis ao que o mercado oferece, além de auxílio transporte e alimentação, plano odontológico e médico e seguro de vida.

