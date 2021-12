Globo abre matrículas para programa de estágio 2022; veja detalhes

A Globo está com inscrições abertas para uma nova edição do programa de estágio. As oportunidades são para estudantes do ensino técnico e superior, das cidades de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de janeiro pelo site.

As vagas são para áreas de criação e produção de conteúdo, tecnologias, financeiro, jurídico, recursos humanos, entre outras. Para se candidatar, os estudantes do ensino superior devem ter formação prevista entre julho de 2023 a julho de 2024. Qualquer curso será aceito no processo seletivo.

Quanto aos alunos do ensino do ensino técnico, serão aceitos os cursos de Eltrônica, Eletrotécnica, Mecatrônica, Segurança do Trabalho, Telecomunicações ou outros cursos da área de tecnologia. É necessário ter disponibilidade para estagiar por até dois anos.