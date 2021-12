Globo adianta término do ‘Zig Zag Arena’; saiba o que fica no lugar

A TV Globo colocará em prática algumas mudanças para adequar a programação dos domingos. A emissora adiantou o término do “Zig Zag Arena” e anunciou o ocupará o lugar do game show.

Previsto para ficar no ar até 30 de janeiro, o programa comandado por Fernanda Gentil chegará ao fim no próximo domingo (19). No lugar, serão exibidos filmes que foram sucesso nos cinemas.

Os longas ficarão na grade até meados de janeiro, já que, a partir do dia 30 estreia a nova temporada do “The Voice +”. Entre as novidades do reality musical está a contratação de Fafá de Belém para integrar o time de técnicos.