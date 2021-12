Globo aumenta cachê dos participantes do ‘BBB22’

A TV Globo aumentou o cachê do elenco da próxima temporada do ‘Big Brother Brasil 22’. De acordo com informações do colunista André Romano do ‘Observatório da TV’, a emissora vai mudar de R$ 20 mil para R$ 33 mil o cachê dos participantes da nova edição.

Ainda segundo a coluna, o participante vai ganhar um bônus extra de R$ 1 mil reais por cada ação publicitária que executar no reality show.

O ‘BBB 22’ estreia no dia 17 de janeiro e terá apresentação de Tadeu Schmidt. Aquele que vencer o reality leva pra casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.