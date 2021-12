Globo de Ouro: filmes e séries para você conferir antes da premiação – Coisa de Cinéfilo

King Richard: Criando Campeãs (cinemas) Longa protagonizado por Will Smith, é o que conta a história de Richard Williams, pai das famosas tênistas Serena Williams e Venus Williams. O filme biográfico mostra o quanto este pai lutou e se esforçou pelo sucesso das filhas, especialmente na tentativa de mantê-las fora das ruas. O longa está com 4 indicações, e inclusive concorre forte na categoria ‘Melhor Ator’ em Filme de Drama.

A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, responsável pelo Globo de Ouro, divulgou nesta semana a lista de indicados da premiação de 2022. Este evento abre as portas para a temporada de prêmios do ano, que tem como grand finale o Oscar.

Foto: Divulgação

Não Olhe Para Cima (Netflix)

Filme com elenco de peso composto por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Tyler Perry e Timotheé Chalamet, conta a história dois astrônomos que fazem uma descoberta surpreendente de um cometa orbitando dentro do sistema solar está em rota de colisão direta com a Terra. Eles precisam avisar a todos do problema, mas acabam levando pouca credibilidade. A trama concorre em 4 categorias, incluindo Melhor Filme de Comédia ou Musical, Melhor Roteiro, Melhor Ator e Melhor Atriz.

Succession (HBO Max)

Indicada em 5 categorias, Succession é a grande favorita a levar o prêmio mais importante da categoria Séries – o de Melhor Série Dramática. A série retrata a vida da disfuncional família Roy, que com suas relações tumultuadas, comanda um dos conglomerados de mídia mais bem-sucedidos e influentes do mundo.

Ted Lasso (Apple TV)

Esta é a série favorita na categoria de Comédia pelo grande sucesso de público e crítica. Um técnico de futebol americano se vê em dificuldade quando precisa gerenciar um time da liga inglesa de futebol, pois não tem tanta experiência na área. As relações acabam rendendo momentos muito engraçados e constrangedores. Ela lidera, junto com Morning Show, 4 indicações ao prêmio.

Mare of Easttown (HBO Max)

Kate Winslet dedicou sua alma a este papel e rendeu uma das melhores minisséries de drama do ano. É concorrente fortíssima nessa categoria, assim como a própria Kate que deve levar a estatueta de Melhor Atriz de Minissérie. Ela interpreta uma detetive de cidade pequena e precisa lidar com o sumiço e assassinato de jovens garotas. Tudo isso se esforçando para não deixar seus demônios pessoais interferirem na vida profissional.