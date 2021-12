Gloria Groove é a grande vencedora do ‘Show dos Famosos’

Gloria Groove se tornou a grande vencedora do “Show dos Famosos” na noite do último domingo (26). A cantora fez uma performance onde homenageou Jennifer Lopez ao recriar sua apresentação no “SuperBowl”.

Com a mudança de mecanismo das votações, cada jurado escolheu um artista para ter o voto de peso 1, enquanto a escolha da plateia teria voto de peso 2. Boninho escolhei Vitor Kley, que homenageou Adele. Preta Gil apostou em Wanessa Camargo, que fez uma performance como Britney Spears.

Claudia Raia foi a última jurada a votar, exaltou Robson Nunes que prestou homenagem para Wilson Simonal, mas votou em Gloria Groove. O público desempatou a votação ao escolher a drag queen como vencedora do reality show. “Eu sou uma bicha afeminada lá da Vila Formosa e tô aqui no Domingão”, comemorou Groove.

Veja o momento: