Gloria Groove homenageia Marília Mendonça e choca web com semelhança; veja vídeo

Gloria Groove surpreendeu os jurados e a web no último domingo (19). A cantora participou do “Show dos Famosos”, no “Domingão com Huck” e emocionou ao fazer uma homenagem para Marília Mendonça.

Caracterizada com a sertaneja, Gloria subiu o palco do reality e fez uma performance de “Bebi Liguei”, um dos maiores hits da cantora. “Sempre foi uma opção. Ela foi uma pessoa que sempre foi extremamente generosa comigo, carinhosa. A gente era fã assumida uma da outra. Ela estaria no meu álbum. Esse é o meu jeito de estarmos juntas, hoje e sempre”, disse.

Claudia Raia e Preta Gil deram nota máxima para a apresentação. Já Boninho tirou um décimo da performance e justificou: “O seu coração bateu na hora. A emoção atrapalhou um pouco”.

Veja o vídeo e a reação dos internautas: