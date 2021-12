Gloria Maria rememora tumor no cérebro: ‘Tinha 30% de chance de viver’

Gloria Maria relembrou o momento em que foi diagnosticada com um tumor no cérebro em 2019. A jornalista falou sobre o momento complicado em entrevista para a revista GE e relatou que as chances de sobrevivência eram poucas.

“Depois do tumor no cérebro, eu não vivo mais de sonhos. Eu vivo de realidade. Tenho muita coisa para realizar. Ganhei mais um ‘prazo de validade’”, iniciou.

“E estou aproveitando de todas as maneiras. Eu tinha 30% de sobreviver, 20 de viver sem sequela. É minha vida, é a minha história. É intransferível. Ninguém pode viver por mim. E eu enfrento da maneira que ela se apresenta”, completou.

Gloria também falou sobre ser mãe, a jornalista tem duas filhas, Maria e Laura. “Hoje, eu tenho certeza que meu papel principal nessa vida, nesta encarnação, é ser mãe. A partir do momento que a gente se encontrou, pronto! A maternidade nasceu na hora. Eu soube que tinha nascido para ser mãe. E mãe delas”, finalizou.