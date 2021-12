Gloria Maria revela namoro com cinco ao mesmo tempo: ‘Eu vivo, sou livre’

Gloria Maria abriu o jogo sobre sua vida amorosa durante uma live com Narcisa Tamborindeguy. A apresentadora relembrou o momento em específico quando teve cinco namorados ao mesmo tempo e chocou a socialite.

“Falei num podcast que já namorei cinco ao mesmo tempo, e todo mundo ficou chocado. Mas a verdade é essa. Só que era uma época que não tinha internet nem rede social, então a gente vivia e não ficava preocupado com a vida dos outros. Não estou nem aí, eu vivo, sou livre. Se eu ficar preocupada com isso nessa altura da minha vida, vou ficar maluca”, revelou.

Gloria também falou sobre seu emagrecimento após tratar um tumor no cérebro. “Depois de ter inchado 14 kg no meu tratamento, tomando corticoide, graças a Deus eu consegui perder 16 kg. Estou magra, recuperada, bela, feliz com as minhas filhas e continuo me tratando, fazendo imunoterapia”, disse.

“Talvez eu faça um livro contando essa minha experiência dos últimos dois anos, porque eu estou vivendo a arte de viver o medo sem ter medo. A cada dia, para mim, é um momento de medo dessa minha recuperação”, completou.