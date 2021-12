Golpes comuns no fim do ano

Época de fim de ano é comum festas para encontrar a família e um dinheirinho a mais com o 13º. Nesse mesmo cenário, os criminosos tentam se aproveitar das fragilidades das vítimas e aplicar diversos golpes na internet. O portal “O Dia” fez um levantamento com alguns dos principais golpes e nós vamos citar os primeiros por aqui, confira abaixo e enviei essa notícia para alertar amigos e familiares.

Golpe do falso sequestro

Neste tipo de golpe na internet, os criminosos ligam para vítima chorando e pedindo socorro, simulando uma suposta pessoa da família, podendo ser filho, mãe ou similares.

Acontece que no momento de emoção, muitas pessoas falam o nome do familiar, o que acaba por passar informações para os criminosos e auxiliam na hora de pedir dinheiro do suposto resgate.

Por isso, antes de fazer qualquer transferência, tente entrar contato com a pessoa que dizem que foi sequestrada, além disso, combinar um código com as pessoas mais próximas pode ser útil para sequestros reais. O código pode ser uma palavra ou algo do tipo.

Golpe do cartão de crédito ou do falso boleto

Esse tipo de golpe na internet pode acontecer de pelo duas formas: a primeira por meio de vírus maliciosos que roubam senhas de bancos e do cartão de crédito e segunda por meio de boleto falso.

A primeira, com vírus, pode acontecer quando você clica em sites incertos ou links que prometem prêmios ou que você ganhou um sorteio. NÃO clique em sites e links que você não conhece, mesmo se enviado por conhecidos, amigos e familiares, eles podem ter sido infectados por vírus antes de você.

Já para o pagamento de boleto, prefira emitir o boleto nos sites oficias ou confira se de fato o e-mail é da loja oficial. Os criminosos podem conseguir informações da conta e o valor exato, o que pode passar desapercebido caso você pague o boleto sem conferir antes.

Compras online e golpe pela internet

Não compre em sites desconhecidos ou suspeitos, procure recomendações entre amigos e familiares e também no Reclame Aqui.

Muitos sites se aproveitam das época de natal para vender falsos produtos e sumir com o dinheiro, por isso, todo cuidado é pouco. Prefira comprar pessoalmente ou lojas online já populares.

Desconfie de produtos pela metade do preço ou sites novos e sem recomendações. Evite prejuízos financeiros com uma pesquisa mais detalhista e atenciosa!