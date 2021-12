Governador da Bahia promete crédito sem juros

O governador da Bahia, Rui Costa (PT-BA), declarou que deve reconstruir pelo menos 16 mil casas atingidas pelas fortes chuvas. As declarações foram dadas nesta segunda-feira (27) e as informações são do portal Metrópoles.

O governador ainda declarou que deve oferecer crédito sem juros de até R$ 150 mil para os comerciantes que foram atingidos pelos temporais, além de ajuda aos agricultores que perderam suas produções.

“Nós vamos reconstruir nossa Bahia, reconstruir nossas cidades. Eu já anuncio aqui para todos os comerciantes que tiveram as suas casas alcançadas pelas águas, que nós vamos estender aquilo que nós fizemos no extremo sul, com juros ou empréstimo sem juros de até R$ 150 mil. Ou com juros subsidiado para valores acima disso. Também apoiar os agricultores que perderam sua produção”, afirmou.

Os montantes a serem emprestados devem partir da Desenbahia – uma instituição financeira vinculada à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. “Para isso, vamos enviar um Projeto de Lei para aprovação na Assembleia Legislativa. Também vamos assegurar apoio aos agricultores que perderam sua produção nessas regiões”, disse Costa.

Ele também comentou que a situação está melhorando, com menor nível do Rio Cachoeira. “Mesmo que lentamente, a expectativa é de melhora nos próximos dias. Seguimos com pontos de apoio nas cidades de Ilhéus, Itapetinga, Ipiaú e devemos montar mais um em Santo Antônio de Jesus”, defendeu o governador.

Chuvas intensas na Bahia

Em paralelo a essa ação, o Ministério da Saúde deve também encaminhar hoje (27) 90 médicos para a região do Sul da Bahia atingidas pelas chuvas. “A informação foi divulgada em entrevista dada à imprensa local pelo ministro da Cidadania, João Cidadania, que visitou o estado (26)”, diz matéria da Agência Brasil.

Ao todo estão em situação de emergência 72 cidades da Bahia, sendo que 37 delas estariam debaixo d’água. de acordo com Costa. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), afirmaram ainda que poderá haver novos deslizamentos e manteve o alerta para o risco de novas inundações.

“Segundo o boletim mais recente da Defesa Civil da Bahia, divulgado no , o estado contabiliza até o momento 18 mortos em decorrência dos temporais, além de dois desaparecidos, 16.001 desabrigados (pessoas que não possuem mais moradia) e 19.580 desalojados (pessoas que não conseguem acessar suas casas)”, destaca matéria da Agência Brasil.

Além do crédito especial prometido pelo estado, o governo federa afirma já ter aplicado R$ 20 milhões da Defesa Civil no estado, com intuito de socorrer a população das cidades atingidas. Um programa social também deve começar a ser pago hoje – confira clicando aqui.