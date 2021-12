Governador promete criar novo auxílio para a população vulnerável

O Governador do estado da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou oficialmente que vai criar um novo auxílio em dinheiro para a população vítima das chuvas no seu estado. De acordo com ele, os pagamentos deverão acontecer em breve e a sua gestão está estudando a melhor maneira de se fazer isso. O fato, no entanto, é que ele não deu muitos detalhes.

Ainda não se sabe, por exemplo, quantas pessoas poderão receber o benefício. Também não dá para saber ainda qual será o valor dos pagamentos e nem como o Governo estadual vai conseguir levantar esse dinheiro. De acordo com Costa, eles estão em processo de levantamento do número de usuários que precisam da ajuda.

Em entrevista, o Governador disse que é preferível pagar o auxílio em dinheiro do que entregar objetos para essas pessoas. Ele disse que se o Governo do Estado trabalhasse na entrega de colchões e geladeiras para essa população atingida, o processo provavelmente demoraria muito mais chegar nas mãos dos baianos.

De qualquer forma, ele também evitou dar uma data para os pagamentos desse benefício. O que se sabe mesmo é que ele vai usar a plataforma do projeto Estado Solidário, que já existe desde março deste ano e serve para ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades nesta pandemia do novo coronavírus.

“Neste momento, estamos realizando o cadastro das pessoas que perderam seus bens”, disse o Governador Rui Costa em sua conta oficial no Twitter. Nos próximos dias, teremos um número mais preciso de pessoas que foram afetadas pelas chuvas e, então, definiremos o valor exato do auxílio financeiro. Este auxílio será para que cada um possa adquirir o básico para recomeçar”, completou ele.

Pedido de ACM Neto

Ainda na última segunda-feira (17), o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM-BA), falou sobre essa questão. Ele pediu para que o Governo do estado pagasse um auxílio de R$ 3,3 mil para as vítimas das enchentes na Bahia.

Ele disse, aliás, que fez isso recentemente quando era prefeito da capital baiana. Vale lembrar que ele deverá ser candidato ao cargo de Governador da Bahia nas eleições do próximo ano.

Liberação de Bolsonaro

Ainda no início desta semana, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre essa situação. Ele disse que deve assinar uma Medida Provisória (MP) para liberar um auxílio de R$ 200 milhões para a população atingida.

Ele não deu, no entanto, mais detalhes sobre os pagamentos do benefício em questão. Ainda não se sabe se essa ajuda vai ser feita em dinheiro para a população ou não. O que se sabe é que a assinatura da MP deve acontecer na próxima semana.

Quem não é da Bahia recebe Auxílio?

Quem não é da Bahia e nem de Minas Gerais certamente não pode receber esse benefício em questão. E por um motivo óbvio: esse projeto vai apenas para as pessoas que estão sofrendo com as enchentes nesses estados.

Mas existem outros programas sociais para outros públicos neste momento. Para 2022, o Governo Federal deverá seguir com os pagamentos do Auxílio Brasil e também do vale-gás nacional. Pelo país, vários estados também deverão seguir com os repasses dos seus benefícios.