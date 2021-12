Governo anuncia exigência de comprovação de vacina contra covid-19 em escolas e parques

O governador Rui Costa assinou nesta quinta-feira (9) uma atualização do decreto nº 20.907, que condiciona o acesso a órgãos, entidades e unidades administrativas estaduais à imunização contra a covid-19. A nova medida inclui a solicitação do cartão de vacinação em parques públicos, zoológicos e escolas em todo o território baiano a partir desta sexta (10).

A partir de hoje, também passa a vigorar a exigência da apresentação do comprovante para utilização de transporte rodoviário intermunicipal público e privado. É necessário comprovar duas doses da vacina ou dose única, para o público geral, a depender do imunizante utilizado. No caso de adolescentes, uma dose, respeitando o prazo de agendamento para a segunda. Será exigida a terceira dose ou reforço da vacina para o público alcançado por esta etapa da campanha de imunização contra a Covid.

As empresas que fazem parte da administração pública indireta deverão instituir normas internas compatíveis com a nova orientação estabelecida pelo governo.

Vale ressaltar que os atendimentos presenciais no Departamento Estadual de Trânsito (Detran), do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) e a visitação a hospitais públicos e às penitenciárias já estavam condicionados à comprovação da vacinação desde o último dia 1º.

Eventos

O decreto, que será publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (10), mantém autorizados, até o dia 21 de dezembro, os eventos e as atividades com até 5 mil pessoas, incluindo aqueles com venda de ingressos. Permanece obrigatória a comprovação da imunização por todos os envolvidos nos eventos: artistas, público, equipe técnica e colaboradores. Também devem ser respeitados os protocolos sanitários, especialmente o distanciamento social e o uso de máscaras.