Governo aumenta projeção do salário mínimo. Veja novo valor

O Governo Federal acabou de aumentar a projeção do salário mínimo para o ano de 2022. Pelo menos é o que dizem as informações do jornal O Globo na tarde desta quinta-feira (30). De acordo com a notícia, membros do Ministério da Economia agora creditam que o valor será de R$ 1.212.

Caso isso se confirme de fato, então estamos falando de um aumento de R$ 112 em relação ao que vemos atualmente. Hoje, de acordo com as informações oficiais, a renda base é de R$ 1.100. Essa previsão de aumento acaba sendo maior do que a que estava no plano de orçamento para 2022, que era de R$ 1.169.

Quanto é hoje: R$ 1.100

O que está no plano de orçamento para 2022: R$ 1169

Qual é a nova projeção (segundo O Globo): R$ 1.212

Essa informação foi passada para o jornal O Globo através de integrantes do próprio Ministério da Economia. Caso isso se concretize de fato, esse novo salário passaria a valer a partir do próximo dia 1 de janeiro. Até aqui, no entanto, ainda se espera por uma confirmação oficial do Governo.

Por essas informações, dá para imaginar que o fato é que a equipe econômica não tem muito tempo pela frente, afinal de contas o ano acaba dentro de dois dias. Pelo que se sabe, o plano do Governo Federal é publicar uma Medida Provisória (MP) já nesta sexta-feira (31) com esse novo valor.

Por essa lógica, essa MP passaria a ter efeito imediato, sem precisar de qualquer tipo de aprovação do Congresso Nacional neste primeiro momento. Acontece, no entanto, que logo depois ela vai precisar sim por uma votação dos parlamentares para que ela passe a valer de forma fixa.

Sem ganho real

Pelo segundo ano consecutivo, o Governo Federal não vai dar aumento real para os brasileiros. Na verdade, eles apenas darão a reposição pela inflação. O que significa dizer que os trabalhadores apenas não perderão o poder de compra.

É como se o aumento do salário servisse apenas para compensar a capacidade de compra que o brasileiro tem. Na prática, ele não vai deixar de conseguir comprar o que já comprava, mas também não vai poder aumentar mais.

Essa ideia de não dar o aumento real de salário para a população começou a ganhar força justamente durante o Governo do Presidente Jair Bolsonaro. Trata-se portanto de uma escolha da sua equipe econômica.

Além do salário

Além do salário mínimo, o Governo Federal também está terminando os ajustes finais para os pagamentos dos seus benefícios sociais, esses voltados justamente para quem não está conseguindo fazer renda neste momento.

De acordo com o Ministério da Cidadania, os pagamentos do Auxílio Brasil deverão seguir em 2022. Esses repasses começaram ainda em novembro e deverão seguir pelos próximos meses, com liberações mínimas de R$ 400 por pessoa.

Outro programa que deve seguir fazendo pagamentos em 2022 é o vale-gás nacional. Neste momento, esse projeto já existe para as pessoas que estão em áreas atingidas pelas fortes chuvas nos estados da Bahia e de Minas Gerais. Cerca de 5,4 milhões deverão receber a partir do próximo ano.