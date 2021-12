Governo do estado anuncia linha de crédito para comerciantes afetados pelas chuva na Bahia

“Nós vamos juntos ao Desenbahia, banco do estado, abrir uma linha de crédito especial para os comerciantes que tiveram suas lojas atingidas pelas águas, que perderam suas mercadorias. Ontem em Medeiros Neto alguns comerciantes solicitaram essa medida e vamos atender”, disse ele sem dar detalhes nem critérios para a liberação do crédito.

No último domingo (12), o gestor estadual sobrevoou municípios do extremo sul do estado. A primeira cidade visitada foi Medeiros Neto. Em seguida, ele desembarcou em Jucuruçu, uma das mais atingidas pelo temporal no estado.