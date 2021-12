Governo do Estado monta novos postos de apoio em Itapetinga, Conquista, Ipiaú e Santa Inês

Devido ao aumento do número de cidades atingidas pelas chuvas intensas, o Governo do Estado ampliou mais uma vez a estrutura de apoio às vítimas. Além de Ilhéus, as cidades de Itapetinga, Vitória da Conquista, Ipiaú e Santa Inês também contam com postos avançados para facilitar o trabalho dos bombeiros. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia confirmou 18 mortes em decorrência das chuvas. O governador Rui Costa está no sul da Bahia desde a manhã deste domingo (26), sobrevoando regiões alagadas e se reunindo com as equipes de socorro para tomar decisões de emergência.

O governador Rui Costa ressaltou a grande extensão territorial atingida pelas chuvas. “Nós resolvemos montar alguns pontos de apoio por causa da distância, a área atingida é muito grande. A proporção é muito maior do que era há duas semanas no extremo sul. A extensão territorial das cidades alcançadas é muito maior. Então nós estamos montando uma base aqui em Ilhéus, vamos montar um posto avançado de operação, com distribuição de assistência humanitária e também de operação de helicóptero remoto, com caminhão de abastecimento em Itapetinga, outro em Conquista. Montamos também uma base de apoio em Ipiaú, e uma base no Vale do Jiquiriçá, onde o rio também subiu muito e há várias cidades sob a água”.

Rui destacou que a água inundou tanto a zona rural quanto os centros das cidades, “Temos helicópteros fazendo o resgate de pessoas que estão em cima dos telhados. A outra linha é de assistência, levar cesta básica, água potável e colchões para as pessoas poderem dormir”. Uma força-tarefa com 161 pessoas da segurança pública composta por bombeiros militares da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba, Sergipe, além das Policias Militar da Bahia e da Rodoviária Federal, está atuando na Operação no Sul da Bahia. Vinte viaturas, 10 aeronaves, oito botes e um barco também foram mobilizados.

O número de militares também de outras forças e voluntários está crescendo a cada instante para atender população. O objetivo principal é unir esforços para minimizar o sofrimento daqueles que foram e estão sendo mais atingidos pela forte chuva que cai em várias cidades da Bahia.

Até o momento, os municípios mais atingidos na região Sul são Ibicaraí, Itajuípe, Itapitanga, Coaraci, Camamu, Canavieiras, Igrapiúna,Itacaré, Maraú, Una, Uruçuca, Itambé, Itororó, Itapetinga, Acatiba. Na região dos municípios de Itororó e Itapetinga, 47 pessoas e oito animais foram resgatados. Em Itororó, foi realizado o resgate de 35 pessoas que estavam em áreas alagadas com a utilização do barco. No município, percebeu-se que o nível da água começou a baixar ainda pela manhã. Além dos salvamentos, foi feito o reconhecimento também na região do Rio do Meio, na parte da tarde, não apresentando risco iminente.

No início da tarde uma parte da equipe deslocou para o município de Itapetinga após solicitações do CiCOM. Em Itapetinga foram realizados mais 12 salvamentos de pessoas, além de 8 animais (1 cão, 3 gatos e 4 pássaros).

Segundo o governador, os danos na área de infraestrutura são muito grandes: “Ontem eram 19 e hoje nós temos cerca de 30 cidades com casas embaixo d’água, é uma extensão territorial muito grande. Todo o apoio é bem vindo. Tem muitos trechos de estradas federais interrompidos, na região de Gandu, de Ipiaú. No extremo sul também temos estradas federais interrompidas, então contamos com o apoio do Governo Federal para a recuperação dessas estradas porque elas elevam a possibilidade de assistência às pessoas que estão em áreas isoladas”.

Escolas da rede estadual de ensino abrigam atingidos pelas chuvas

As escolas da rede estadual estão sendo abertas e servindo de apoio para ações voltadas à assistência aos desabrigados pelas chuvas, em várias cidades da Bahia.

Famílias já estão sendo abrigadas no Colégio Estadual Pedro Américo, no Colégio Modelo e no Centro Estadual de Educação Profissional Álvaro Melo Vieira (CEEP), em Ilhéus; no Colégio Modelo e no Polo da Universidade Aberta do Brasil-Bahia (UAB), em Itabuna.