Governo pagou para mais de 70 mil “mortos”

O Governo Federal concluiu no último mês de outubro os pagamentos do seu Auxílio Emergencial. Pelo que se sabe até aqui, o programa em questão atendeu este ano pelo menos 39 milhões de brasileiros. Os valores dos repasses variavam entre R$ 150 e R$ 375 a depender do público que estava recebendo.

Durante esta semana, o Tribunal de Contas da União (TCU) está fazendo uma série de revelação das investigações sobre o projeto. Nesta quarta-feira (8), por exemplo, eles divulgaram que mais de 74 mil pagamentos do Auxílio Emergencial foram feitos para pessoas que estavam consideradas mortas.

Obviamente se entende que indivíduos que morreram não estão no grupo de prioridades do Auxílio Emergencial. Então estamos falando de irregularidades nestes pagamentos. De acordo com o TCU, golpistas estavam usando o CPF de pessoas que morreram para conseguir seguir com os recebimentos do programa em questão.

Ao todo, quando se inclui também os outros tipos de fraudes, estima-se que o Governo tenha gastado cerca de R$ 100 milhões com pagamentos indevidos para pessoas que não precisavam ou que pelo menos não tinham o direito de receber o benefício em questão. Esse dinheiro, como se sabe, poderia ter ajudado muita gente que realmente precisava da quantia.

De acordo com o TCU, o objetivo agora é tentar recuperar essa quantia. Vale lembrar que mesmo depois do fim do Auxílio Emergencial, as investigações continuam. O Ministério da Cidadania e a Polícia Federal (PF) segue realizando investigações e operações para tentar fazer com que os criminosos paguem por esses atos.



Mudança de postura

Vale lembrar que o Governo Federal optou por realizar uma grande mudança de postura sobre essa questão este ano. De acordo com eles, o Planalto aumentou o nível de segurança sobre os pagamentos do Auxílio Emergencial em 2021.

Isso não impediu que as fraudes seguissem acontecendo. De qualquer forma, hoje é sabido que o dinheiro gasto com esses golpes foi de 0,31% do total usado no Auxílio Emergencial. O próprio TCU considera que esse é um patamar baixo.

Auxílio Emergencial

O Governo Federal, aliás, começou os pagamentos do Auxílio Emergencial ainda no ano passado. Na ocasião, o objetivo era ajudar os informais que não estavam conseguindo trabalhar muito em função da chegada da pandemia do novo coronavírus por aqui.

Depois de um hiato de três meses sem pagamentos, eles decidiram retomar os repasses este ano ainda no último mês de abril. Neste meio tempo, o número de usuários atendidos caiu de quase 70 milhões para cerca de 35 milhões de brasileiros.

Vai ter prorrogação?

Pelas informações oficiais que se tem até aqui, o Governo Federal não vai mesmo prorrogar o Auxílio Emergencial. O próprio Presidente Jair Bolsonaro (PL) disse isso em entrevista recente. De acordo com ele, o país não tem mais espaço no orçamento para isso.

Nas redes sociais, no entanto, muita gente ainda está pedindo pelo retorno do programa em questão. Essas pessoas estão dizendo que a melhor opção para a população carente neste momento é a continuação dos repasses do Auxílio Emergencial.