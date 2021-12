Governo Presente amplia serviços e traz investimentos para Penedo

Parceria entre governos municipal e estadual promove emissão gratuita de documentos, novos convênios, inaugura obras e entrega veículos para o município

Quem mora em Penedo e está precisando tirar a carteira de identidade ou a carteira de trabalho, pode se dirigir a partir desta quinta-feira, 16, até o ginásio Padre Manoel Vieira. Os documentos serão emitidos gratuitamente das 8h30 até as 17 horas, uma das ações do Governo Presente que se estende até o próximo sábado, 18.

A ampliação de serviços prestados pelo Governo de Alagoas tem a cooperação da Prefeitura de Penedo e inclui a realização de cadastro no Programa Criança Alagoana (CRIA), também no ginásio de esportes localizado no bairro Castro Alves, ao lado da Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto.

No mesmo local e horário, a empresa Equatorial Energia atenderá a população de forma presencial. Além disso, o grupo Raízes de Capoeira, do Mestre Nunes, se apresenta a partir das 8h30 da sexta-feira, 17.

O Governo Presente também incentiva o empreendedorismo e o conhecimento científico, além de realizar a 1ª Feira de Intercâmbio Cultural do Baixo São Francisco, evento que começa às 10 horas do sábado, 18, na Praça Comendador José da Silva Peixoto, movimentando a orla da cidade até as 22 horas.

Ainda no sábado, 18, o Prefeito Ronaldo Lopes recepciona o Governador Renan Filho que vem inaugurar obras do Pró-Estrada, solenidade marcada para as 11 horas na Rua Belo Horizonte, importante via de acesso entre a AL 101 Sul e o bairro Raimundo Marinho que ganhou pavimentação asfáltica do governo estadual e redutores de velocidade e sinalização vertical e horizontal da Prefeitura de Penedo.

Depois dessa solenidade, os gestores e as respectivas comitivas seguem até o Paço Municipal (Praça Barão de Penedo) para assinatura de convênios e da ordem de serviço para a reforma do prédio da nova sede da Central Já em Penedo.

O Governo Presente também vai entregar equipamentos do Programa Fortalece Alagoas e ambulâncias, ônibus para estudantes, caminhões para transportar merenda escolar e motoniveladoras, como são chamados as máquinas do tipo ‘patrol’, equipamento essencial para manutenção de estradas vicinais e ruas sem pavimentação.

Texto Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP