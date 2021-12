Governo Presente chega em Penedo trazendo obras, serviços e entregas

Atendimentos iniciaram na manhã desta quinta-feira (16)

DECOM PMP

A 11ª edição do Governo Presente chegou em Penedo na manhã desta quinta-feira (16). O programa promovido pelo Governo de Alagoas para interiorizar o desenvolvimento no estado traz uma série de benefícios para a população penedense.

O Governo Presente acontecerá entre os dias 16 a 18 com inauguração de pavimentação realizada pelo programa Pró Estrada, assinatura de ordens de serviço e entrega de equipamentos do Programa Fortalece.

Atendimentos como a emissão da primeira e da segunda via de carteira de identidade e da carteira de trabalho, cadastro no Programa Criança Alagoana (CRIA) e atendimentos da Equatorial Energia estão sendo realizados a partir desta quinta-feira, 16, no ginásio Padre Manoel Vieira, ao lado da Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto.

Na ocasião, o prefeito Ronaldo Lopes destacou as ações do Governo Presente com a assinatura de diversos convênios e benefícios viabilizados pelo governador Renan Filho, que estará presente em Penedo no próximo sábado.

Em relação aos documentos que estão sendo emitidos gratuitamente, o serviço está disponível das 8h30 até as 17h e se estendem até o próximo sábado, 18.

Para os interessados em emitir a primeira e segunda via do RG, basta ir até o ginásio Padre Manoel Vieira com certidão de casamento ou nascimento e comprovante de residência. No caso da segunda via, é necessário ainda o número do registro de identidade.

Por Janyelle Vieira