Governo pretende gastar R$ 1,9 bilhão com pagamentos

O Governo Federal está trabalhando nessas últimas semanas do ano para aprovar o seu projeto de orçamento para o próximo ano de 2022. Pelo que se sabe até aqui, essas informações são fundamentais para entender qual vai ser o tamanho dos programas sociais como o vale-gás e o Auxílio Brasil.

De acordo com o texto de autoria do Deputado Federal Hugo Leal (PSD-RJ), a ideia é mesmo pedir a liberação de cerca de R$ 1,9 bilhão para os pagamentos do vale-gás no próximo ano. Vale lembrar que isso é referente ao período de seis repasses, já que as liberações do programa são bimestrais.

Então se o primeiro pagamento acontecer em dezembro de 2021, os próximos estão marcados para acontecer em fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Pelo menos é isso o que se sabe até aqui. De acordo com o Governo Federal, essa proposta de pagar R$ 1,9 bilhão é suficiente para cobrir esses repasses.

Vale lembrar que para este primeiro pagamento, que deve acontecer ainda em dezembro, o Planalto não vai usar esse dinheiro. Para o repasse deste mês, eles irão usar a quantia que acabou de ser liberada pelo Congresso Nacional ainda na última sexta-feira (17). Estamos falando de algo em torno de R$ 300 milhões.

Com essa quantia, vai ser possível fazer os pagamentos de dezembro para cerca de 5,5 milhões de brasileiros. O Governo Federal ainda vai decidir quem são eles. De acordo com as informações de bastidores, ainda nesta semana eles deverão trazer mais informações sobre esse projeto em questão.

Valor menor do que o Auxílio Brasil

Para este ano de 2022, o Governo pretende manter a lógica de gastar menos com o vale-gás nacional quando fazemos uma comparação com o Auxílio Brasil. E a própria proposta de orçamento confirma isso.

De acordo com o texto, enquanto o Planalto planeja gastar R$ 1,9 bilhão com os pagamentos do vale-gás, o Auxílio Brasil deverá ter um orçamento que vai beirar os R$ 90 bilhões. Pelo menos é isso o que a proposta de orçamento está dizendo.

Quem tem direito ao vale-gás

Segundo as regras dispostas no programa em questão, possuem direito de receber o vale-gás todas aquelas pessoas que estão dentro do Cadúnico. Além disso, elas precisam ter uma renda per capita de até meio salário mínimo.

O projeto também define que os indivíduos que estão no Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também podem receber o dinheiro. Esse público é formado normalmente por idosos e pessoas com algum nível de deficiência física e/ou mental.

Quem tem mais chances de receber

Dentro dessas regras já existentes, o Governo Federal preparou mais uma série de normas de preferência. A principal delas é fazer parte do Auxílio Brasil. Quem não estiver dentro do programa certamente não vai receber o vale-gás nacional.

Além disso, eles também destacaram como prioridade o grupo de pessoas que tenham a renda per capita mais baixa e as famílias mais numerosas. Esses indivíduos acabarão tendo mais chances de receber o vale-gás.