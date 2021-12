Greenpeace tem vagas de emprego em São Paulo

O Greenpeace, uma ONG que defende a preservação e o desenvolvimento sustentável do meio ambiente, está contratando novos colaboradores. Para preencher seu quadro de funcionários, a empresa está disponibilizando vagas para o estado de São Paulo. Confira os cargos e como se candidatar!

Greenpeace está ofertando vagas de emprego

O Greenpeace, um grupo formado por hippies e ecologistas fundado no ano de 1971, tem como principal objetivo preservar e defender o meio ambiente, além de garantir seu desenvolvimento sustentável.

Com sede na Holanda, a ONG possui filiais espalhadas em diversas regiões do mundo. Para exercer suas funções, o grupo conta com doações e não aceita verbas oferecidas por empresas e pelo governo.



Você Pode Gostar Também:

A organização realiza diversas ações em nome do meio ambiente, por exemplo, utilizam pequenas embarcações e param em frente a grandes navios para evitar que joguem lixo nos oceanos, entram em frente de tratores para impedir o desmatamento, impedem caçadores de matar baleias e outros animais, etc.

Em busca de profissionais que ajudem na luta diária da preservação ao meio ambiente, a empresa está disponibilizando novas oportunidades, confira os cargos:

Analista Administrativo;

Analista de TI (exclusivamente à candidatos PCD);

Analista de TI.

Veja também: Marketdata abre vagas de emprego; veja funções

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte da ONG Greenpeace? Aos profissionais que atendam aos requisitos exigidos poderão realizar sua candidatura através do site de participação.

Os cargos estão destinados a moradores do estado de São Paulo e, é necessário possuir escolaridade de nível superior completo para participar do processo de seleção, além de outras qualificações que alteram conforme a vaga.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!