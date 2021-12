Grupo ‘A Voz do Subúrbio’ promove ação que pretende abrigar uma família de Salvador

Todos merecem viver dignamente, mas essa não é uma realidade para milhares de famílias em situação de rua em Salvador. Desde o início da pandemia da Covid-19 o número de pessoas sem moradia cresceu e, aliado ao índice de desemprego elevado, esse aumento foi um consenso entre lideranças e gestores que atuam com esse público na capital baiana.

Você já pensou em mudar a realidade de, pelo menos, uma família que sobrevive à margem da sociedade e em condições precárias? Esse é o objetivo do grupo filantrópico A Voz do Subúrbio que, neste Natal 2021, pretende abrigar, de 6 meses a 1 ano, uma família soteropolitana oferecendo um Lar, alimentação, água, luz, e suporte para retorno ao mercado de trabalho. A família será acolhida no dia 20 de dezembro.