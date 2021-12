Grupo Abril abre vagas de emprego; veja funções

O Grupo Abril, uma das mais influentes e maiores companhias de distribuição e comunicação da América Latina, está com vagas de emprego abertas. As oportunidades estão disponíveis em todas as unidades onde o Grupo possui filiais, dentro do território brasileiro. Confira como se candidatar e quais os cargos para ocupação!

Grupo Abril está disponibilizando novas contratações

O Grupo Abril, fundado no ano de 1950, está entre as maiores companhias de comunicação na América Latina. Atualmente, disponibiliza dois principais segmentos, a Abril Mídia que é responsável por controlar todos os negócios da Editora Abril, inclusive a Abril Gráfica, maior empresa gráfica de revistas do Brasil e, o segmento de Distribuição e Logística, que está responsável pelo controle de empresas que prestam serviços ao Grupo.

Em busca de novos funcionários para ocupar diversos setores dentro da empresa, o Grupo Abril está disponibilizando diversas oportunidades de emprego, confira alguns cargos:



Estágio em Jornalismo;

Estágio em Recursos Humanos;

Analista de Marketing Pleno;

Estágio em Direito;

Estágio em Design;

Analista de Suporte;

Estágio em FF&A;

Entre outros.

As vagas de Analistas exigem do profissional nível de escolaridade superior completo, além de possuir experiências em áreas correlacionadas ao cargo. É necessário possuir nível de Inglês Básico ou Intermediário .

Para as vagas de Estágio, os estudantes devem obrigatoriamente estar com a graduação em andamento em áreas correlatas ao cargo a partir do segundo ano e. possuir conhecimentos no pacote Office e Excel de nível intermediário.

Como realizar a sua inscrição

Atende aos requisitos impostos pelo Grupo Abril e está em busca de colocação no mercado de trabalho? Aos candidatos que tenham interesse nas vagas, poderão efetuar sua candidatura através do site de participação.

