Grupo Althaia abre vagas de emprego; veja funções

O Grupo Althaia, maior indústria farmacêutica do Brasil, está disponibilizando vagas de emprego. Todos os cargos são para atuar na região da sede da empresa, Atibaia/SP. Confira a listagem completa das oportunidades e vantagens que serão disponibilizadas aos selecionados!

Grupo Althaia está contratando novos profissionais

Fundada no ano de 2010, na cidade de Atibaia/SP, o Grupo Althaia trata-se da maior indústria farmacêutica do Brasil. A empresa possui colaboradores altamente qualificados em suas funções, além de trabalharem com a mais alta tecnologia e os mais rígidos padrões para garantir a qualidade de seus produtos.

Atualmente, o Grupo é pioneiro em lançamentos de alguns medicamentos genéricos e produtos nutracêuticos da Linha Equaliv que são ultra modernos.

Em busca de novos talentos, a empresa está com vagas de emprego abertas para ocupação. Confira os cargos disponíveis, abaixo:

Coordenador de Estabilidade;

Operador de Embalagem;

Analista de Estabilidade Pleno;

Operador de Produção;

Analista de Desenvolvimento de Embalagens Pleno.

Os cargos exigem experiência anterior na função, qualificações correlacionadas ao cargo, além de escolaridade superior ou técnica em alguns cargos, além de inglês intermediário.

Como realizar a sua inscrição

Para fazer parte da equipe de funcionários do Grupo Althaia, os candidatos devem atender aos requisitos propostos pela empresa e acessar o link de participação para concluir a candidatura.

Além dos salários compatíveis ao mercado, a empresa disponibiliza aos novos colaboradores uma série de vantagens, como plano médico e odontológico, seguro de vida, vale alimentação, vale transporte e participação de lucros.

