Grupo CCR tem 82 vagas de emprego pelo país

O Grupo CCR, empresa responsável pela concessão de rodovias, serviços, aeroportos e mobilidade urbana, está disponibilizando novas 82 vagas de emprego no Brasil. Os cargos fazem parte do Programa de Estágio da empresa. Desta forma, estudantes de várias regiões poderão participar. Confira!

Grupo CCR está disponibilizando vagas para seu Programa de Estágio

O Grupo CCR, fundado no ano de 1999 no Brasil, está entre as empresas líderes em administração de rodovias no país, sendo uma referência internacional e nacional.

Atuando nos segmentos de concessão de rodovias, o Grupo trabalha com quatro tipos de negócios, o CCR Lam Vias, Aeroportos, Infra SP e Mobilidade.

Você Pode Gostar Também:

Em busca de novos talentos, a empresa está com vagas abertas para seu Programa de Estágio. As oportunidades estão destinadas as cidades de: Barueri/SP, São Paulo/SP, Maquiné/RS, Tubarão/SC, São Luís/MA, Porto Alegre/RS, Goiânia/GO, Foz do Iguaçu/PR, Salvador/BA, Rio de Janeiro/RJ, Jundiaí/SP e São José dos Pinhais/PR.

A empresa não exigirá conhecimentos em inglês e as candidaturas não possuem restrições quanto ao curso ou universidade. Além disso, os estudantes poderão escolher a área em que pretendem estagiar. Confira algumas vagas disponíveis:

Estagiário Administrativo;

Estagiário em Engenharia;

Estagiário em Operações;

Estagiário em Tecnologia;

Estagiário Jurídico.

Veja também: Invilla abre 200 vagas de emprego em home office

Como realizar a sua inscrição

Aos estudantes que queiram participar do processo de seleção e conferir todos os requisitos e informações adicionais fornecidos pelo Grupo CCR, podem acessar o link de participação e efetuar sua candidatura até o dia 21 de Janeiro de 2022.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!