Grupo DPSP abre vagas de emprego; veja cargos

O Grupo DPSP, junção das redes Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco, está disponibilizando novas vagas de emprego. São mais de 80 cargos disponíveis para ocupação, entre as mais variadas localidades brasileiras. Confira as vagas e como realizar seu cadastro, abaixo!

Grupo DPSP com empregos disponíveis para ocupação

O Grupo DPSP, é considerado atualmente o segundo maior entre o segmento do varejo farmacêutico, líder de vendas no estado do Rio de Janeiro. O Grupo possui mais de quinhentas unidades espalhadas entre os estados do Espírito Santo, Paraná, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Distrito Federal, Pernambuco e Minas Gerais. O Grupo está disponibilizando mais de 80 ocupações, onde os cargos disponíveis são:

Farmacêuticos em Angra dos Reis;

Farmacêuticos em Teresópolis;

Atendentes de Lojas;

Atendentes de Lojas – vaga exclusiva para candidatos PCD’s;

Analista de Atração e Seleção Junior;

Analista de Planejamento e Demanda de Abastecimento Pleno;

Balconistas;

Programa Jovem Aprendiz;

Gerente Farmacêutico;

Fiscais de Lojas;

Farmacêutico Rocinha.

Você Pode Gostar Também:

Algumas vagas estão disponíveis para diversas regiões onde o Grupo DPSP possui unidades de atendimento, principalmente as ocupações de Farmacêuticos, sendo necessário ler atentamente a descrição do cargo antes de realizar o cadastro.

Veja também: Johnson Controls abre vagas de emprego; veja funções

Como realizar a sua inscrição

Para ingressar em uma das unidades do Grupo DPSP, é necessário que os profissionais realizem sua candidatura através do site de inscrições.

O Grupo disponibiliza além de salários referentes aos cargos, uma série de vantagens aos recrutados, como cesta básica e cesta de natal, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, ticket alimentação, transporte, convênio com empresas parceiras e academia.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!