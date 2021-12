Grupo Fleury abre 240 vagas de emprego; há oportunidades para estágio e jovem aprendiz

O Grupo Fleury, organização de medicina e saúde, está com cerca de 240 vagas abertas distribuídas entre estágio, jovem aprendiz e contratação. As oportunidades devem ser preenchidas até janeiro de 2022.

Com inscrições abertas para todo o Brasil, os benefícios para os candidatos a estágio são são vale-transporte e vale-refeição, assistência médica e odontológica, gympass e bolsa auxílio compatível com as práticas de mercado. Para quem pretende concorrer como jovem aprendiz, os benefícios vão de vale transporte à PLR anual.

Já para as posições CLT, que sejam profissionais da área de enfermagem ou que pretendem trabalhar no setor de atendimento, são oferecidos vale-transporte, vale-refeição e alimentação, seguro de vida, auxílio creche, gympass, PLR anual, plano de saúde (com coparticipação) e plano odontológico.

As vagas estão abertas para interessados de todo o Brasil. O processo seletivo acontecerá via plataforma Taqe. Os participantes devem passar por testes interativos para que o perfil do candidato seja traçado e, caso aconteça o match com a empresa, ser direcionado para as próximas fases.

Para conferir as vagas e se inscrever basta acessar o site.