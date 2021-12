Com chances para estagiários, aprendizes e efetivos, o Grupo Fleury anuncia novas vagas em todo o Brasil. Ao todo, são 240 oportunidades para profissionais de diversas áreas interessados em trabalhar na empresa, uma das principais no setor de medicina e saúde do país. A previsão é de que as vagas sejam preenchidas até janeiro de 2022.

As vagas são para as funções de Operador de Tele-Atendimento, Jovem Aprendiz,Técnico/Assistente de Coleta, Recepcionista, Auxiliar de Sala e muito mais. Há, ainda, chances para profissionais da área de enfermagem. Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas o Fleury ressalta que busca pessoas que se identifiquem com a cultura da empresa e carregam a missão de prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde e o bem-estar das pessoas, com excelência, humanidade e sustentabilidade.

A companhia iniciou o processo seletivo pela Taqe Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a um pacote de benefícios que inclui vale transporte, vale refeição, assistência médica, assistência odontológica, acesso ao Gympass, PLR anual, seguro de vida, auxílio creche, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar o site https://vagas.taqe.com.br/fleury para cadastrar o currículo. A seleção será realizada pela Taqe, uma plataforma de recrutamento digital que usa inteligência de dados, teste de fit cultural e gamificação.



Assim, o processo seletivo contempla alguns testes interativos para que o perfil do candidato seja traçado. Caso aconteça o match com a empresa, o profissional será direcionado para as próximas fases.