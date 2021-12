Grupo investe R$ 22 mil na Mega-Sena

Um grupo de Corumbá (MS) de 98 pessoas registrou a aposta máxima da Mega-Sena da Virada de R$22.510,50. O bolão é combinado conta até com contrato , é o que revela publicação do G1.

O idealizador e organizador da ação é fotógrafo Ademir de Almeida, de 33 anos. Ele contou ao G1 que foi a 10 anos que ele teve a ideia de reunir mais pessoas, em uma única aposta, isso depois de organizar um bolão coletivo no trabalho. A ideia é que com mais números no bolão a chance de ganhar seja maior, todos recebem igualmente o valor, caso o bilhete tenha as seis dezenas ganhadoras. Já neste ano, o grupo chegou a investir R$ 90 mil em apostas.

“Sempre participei de sorteios e em 2011 descobri que poderia apostar vários números em um único bilhete, como não tinha condição de ter uma cota, comecei a anunciar que estava atrás de participantes e em 20 dias tinha 100 pessoas no bolão”, contou ao G1.

Os sorteios tem rendido, explica Almeida. De acordo com ele, uma quina já rendeu mais de R$ 1 milhão, que foram divididos em R$ 11 mil para cada.

“Temos um bolão anual, jogamos sempre 15 números, o que totaliza a aposta máxima de R$22.510,50, temos muita chance de conseguir. Pela minha experiência em apostas, chuto que teremos sete ganhadores, o que dá R$ 50 milhões para cada”, contou.

O idealizador do bolão de Corumbá fala que tem até lista de espera para participar das apostas com os participantes. “O grupo não tem como parar, já virou um marco aqui na cidade. Mais de 50% dos participantes estão comigo há dez anos, não temos muitas mudanças, mas todo ano tem gente querendo entrar”, conta Almeida.

Mega da Virada

O prêmio da Mega-Sena da Virada é o maior já sorteado até agora R$ 350 milhões. Ao contrário de outros sorteios, este não acumula e o prêmio será dado para os apostadores que acertarem mais números.

Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio deve ser dado para que aceitar cinco. Caso ninguém acerte cinco números, terá direito aqueles que acertaram 4 e assim por diante.

Matéria do Uol aponta, que na poupança o prêmio poderia render R$ 1,75 milhão por mês, isso levando em consideração a rentabilidade de 0,5% ao mês mais TR (Taxa Referencial). Já pensou?

Mesmo assim, a rentabilidade da caderneta de poupança não é recomendada, especialistas ouvidos pelo portal apontaram também a necessidade de diversificar os investimentos, caso você seja o ganhador da Mega da Virada.

Já pensou em apostar? As apostas podem ser feitas até às 17h da sexta-feira (31) – mesmo dia que o sorteio será realizado.

