Grupo Pardini abre mais de 30 empregos; veja funções

O Grupo Pardini, um dos maiores centros de Medicina Diagnóstica e Personalizada do país, está contratando novos funcionários. Estão disponíveis mais de trinta vagas de emprego, em regiões onde o Grupo atua. Acompanhe os cargos e veja como realizar a sua candidatura, a seguir.

Grupo Pardini está com novas vagas de emprego disponíveis

Possuindo mais de 60 anos de atuação, o Grupo Pardini está entre os maiores centros de Medicina do Brasil. São 123 próprias unidades, sendo uma referência em serviços de Apoio Laboratorial para mais de seis mil pacientes.

Atualmente, o Grupo é especializado em mais de três mil exames, realizando cerca de 6,5 milhões de testes mensalmente.



Você Pode Gostar Também:

Em busca de expandir seu quadro de colaboradores, o Grupo Pardini está disponibilizando novas vagas de emprego em diversas regiões onde atua, confira alguns cargos:

Supervisor de Manutenção;

Secretária Executiva;

Analistas de Atrações e Seleção Pleno;

Técnicos de Laboratórios;

Auxiliar de Produção;

Especialista Laboratorial;

Coordenadores dos Setores de Coletas Domiciliares;

Coordenador de Atendimento;

Técnicos de Radiologia Tomografia;

Técnicos em Ressonância.

Todos os cargos exigem experiência anterior na vaga pretendida, sendo necessário analisar todos os requisitos necessários que estão disponíveis no site de inscrição, antes de efetuar a sua candidatura.

Veja também: Hospital São Camilo abre vagas de emprego; veja funções

Como realizar a sua inscrição

Tem interesse nas vagas do Grupo Pardini e está em busca de colocação no mercado de trabalho? Aos profissionais que atendem aos requisitos exigidos e residem nas regiões com vagas disponíveis, poderão realizar a candidatura através do site de participação.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!