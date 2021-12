A vingança dos peões chegou mais rápida do que o público esperava e na manhã desta quinta-feira (2), MC Gui, Dynho Alves e Sthe Matos retribuíram o “panelaço” de Rico Melquiades acordando o peão da mesma maneira.

Os três combinaram os detalhes na cozinha da sede, separaram as melhores panelas e tampas, e entraram no quarto em que o humorista estava tirando um cochilo. Rico acorda assustado com o barulho, mas não se manifestou no momento da vingança.

Veja o vídeo: