HBO Max anuncia série documental sobre Romário

A HBO Max anunciou nesta terça-feira (14) a produção de “Romário, o cara”, série documental sobre um dos maiores jogadores brasileiros da história.

Com seis episódios, a série documental guia o espectador pela jornada do craque em busca do tetracampeonato na Copa do Mundo de 1994. A produção, que já está sendo gravada, passou por nove países e foca no arco dramático humano de Romário durante esse período do Mundial de 1994.

Para isso, serão utilizadas entrevistas com personalidades do esporte que permeiam os episódios. Entre os entrevistados: Carlos Alberto Parreira, Bebeto, Roberto Baggio, Pep Guardiola, Neymar, além de outras personalidades que marcaram a história do futebol, e Mônica Santoro, a ex-esposa de Romário.