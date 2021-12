HBO Max divulga primeiro teaser do especial ‘Harry Potter: De Volta a Hogwarts’

Neste domingo (5), durante a CCXP 2021, a HBO Max divulgou o primeiro teaser do especial de 20 anos da franquia Harry Potter. Intitulado “Harry Potter: De Volta A Hogwarts”, a produção reunirá grande parte do elenco dos filmes e estreia no dia 1° de janeiro de 2022 no streaming.

O trio principal, Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint estarão presentes no especial. Outros nomes conhecidos da franquia, como Tom Felton, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes e Gary Oldman também estão confirmados.

O teaser reúne uma série de referências conhecidas dos fãs, incluindo o famoso jornal bruxo, “O Profeta Diário”, que anuncia o especial com a manchete “Hogwarts dá as boas-vindas aos ex-alunos”.

Em seguida, os atores Robbie Coltrane, que interpretou Hagrid, e Matthew Lewis, que viveu Neville Longbottom, aparecem segurando convites, carimbados e endereçados assim como todas as correspondências relacionadas a “Escola de Magia e Bruxaria”. Depois, o ator Mark Williams, que deu vida a Arthur Weasley, pega o trem expresso de Hogwarts antes que outros sejam mostrados em direção à parada 9¾ na Estação Kings Cross.

Ausência da autora J.K Rowling

Segundo informações do The Hollywood Reporter, a autora da franquia, J.K Rowling, não estará presente no especial, aparecendo apenas em imagens de arquivos de gravação dos longas.

Em 2020 a escritora publico nas redes sociais um artigo considerado transfóbico. “‘Pessoas que menstruam’. Tenho certeza que costumava haver uma palavra para essas pessoas. Alguém me ajude? Wumben? Wimpund? Woomud? (modificações propositais da palavra “Woman”, inglês para mulher)”, escreveu no comentário polêmico.

Muitos fãs e críticos questionaram que as visões de Rowling, afirmando que a autora estaria igualando feminilidade à menstruação, enquanto muitos homens transsexuais menstruam, e muitas mulheres, não. Rowling disse que seus comentários não tinham o objetivo de ofender a comunidade transsexual, apenas sublinhar que “o sexo é real e tem consequências vívidas”.