Heineken tem 142 vagas de emprego; veja funções

A Heineken, internacional cervejaria de origem holandesa, está com 142 vagas de emprego em todo o Brasil. Os cargos estão disponíveis em diversas regiões onde a fábrica possui unidades, confira os cargos e como se candidatar, abaixo.

Heineken está buscando novos colaboradores

A Heineken, fundada no ano de 1863 em Amsterdã, trata-se de uma indústria cervejeira de origem holandesa que presta serviços internacionalmente. Atualmente a companhia conta com mais de 140 indústrias espalhadas em 70 países.

A empresa também possui indústrias no Brasil, os cargos disponíveis são para atuar entre regiões do país. Confira os cargos disponíveis:

Ajudante de Entrega;

Motorista de Entrega;

Analista de Logística;

Analista de Planejamento Logístico;

Coordenador de Recursos Humanos;

Assistente Financeiro;

Vendedor;

Operador de Logística;

Técnico de Envasamento;

Executivo de Desenvolvimento Digital;

Supervisor de Vendas;

Gerente de Vendas;

Analista de Dados Digital;

Execução de Franquias;

Especialista Planejamento em Vendas Regional;

Gerente de Manutenção e Utilidades Senior.

Os cargos estão disponíveis para candidatos entre os mais diversos perfis de áreas de atuação. É importante que o profissional leia atentamente a todas as informações no link de inscrição, pois os requisitos e atribuições alteram conforme o cargo de pretensão, as oportunidades requerem desde o ensino médio completo até o superior completo.

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte do Grupo Heineken? Para os candidatos que tenham interesse, deverão acessar o link de inscrição e filtrar as vagas disponíveis pela região onde pretende concorrer. Selecionando o cargo, todas as informações necessárias estarão devidamente especificadas pela empresa, como requisitos e principais atribuições.

Para os profissionais que não possuem cadastro, será necessário criar um na plataforma para conseguir finalizar a inscrição, todo o processo é gratuito e a empresa entrará em contato para informar as próximas etapas da seleção.

