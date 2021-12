Helen Ganzarolli no ‘BBB 22’? Colunista confirma nome da queridinha de Silvio Santos

De acordo com informações do colunista Leo Dias, do portal ‘Metrópoles’, Helen Ganzarolli é um dos nomes confirmados no elenco do “Camarote” do ‘BBB 22’.

Uma das mais queridas por Silvio Santos, a assistente de palco, atriz, modelo e apresenta trabalha há 25 anos no SBT. Helen possui 4 milhões de seguidores no Instagram.

Segundo Leo, Helen passou até por uma cirurgia plástica para modelar o corpo antes do confinamento. O “BBB 22” começa no dia 17 de janeiro e será apresentado por Tadeu Schmidt. Boninho segue na direção do reality show global.