Hemoba abre matrículas para vagas com salários de R$ 3 mil

De acordo com o edital, serão 131 vagas distribuídas entre os cargos de técnico de nível Superior. As áreas de atuação são: Ciências Jurídicas (2); Técnico de Nível Superior – Administração (1); Técnico de Nível Superior – Arquitetura (1); Técnico de Nível Superior – Jornalismo (1); Técnico de Nível Superior – Ciências da Computação (3); Técnico de Nível Superior – Ciências Contábeis (2); Assistente Social (7); Farmacêutico Bioquímico (11); Farmacêutico (2); Fisioterapeuta (1); Enfermeiro (20); Médico (4); Técnico de Enfermagem (49) e Técnico em patologia Clinica (27).

As inscrições podem ser realizadas no período de 30 de dezembro de 2021 até às 23h59 do dia 9 de janeiro de 2022, exclusivamente via internet. Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante a avaliação de títulos e experiência profissional, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital.

O prazo de validade do presente processo seletivo será de um ano, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.