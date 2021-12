Hemoba funcionará de forma excepcional nesta quarta (8); veja detalhes

Nesta quarta-feira (08), feriado municipal de Nossa Senhora da Conceição da Praia, a Fundação Hemoba abrirá as portas de forma excepcional para doação de sangue e cadastro de medula óssea. O atendimento será das 7h às 12h30, na sede da instituição localizada na Avenida Vasco da Gama. As demais unidades de coleta na capital baiana estarão fechadas e voltam ao atendimento no dia seguinte, quinta-feira (09). Já as 21 unidades de coleta do interior do estado funcionam em horário habitual.