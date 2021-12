História Geral: Dicas de filmes para estudar o Império Romano 

Questões sobre o Império Romano aparecem recorrentemente em vestibulares e no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) justamente por sua importância histórica.

Por isso, selecionamos quatro dicas de filmes que demonstram épocas importantes do Império Romano. Acompanhe o artigo e fique por dentro!

Pompéia (2014)

O longa retrata a vida de um escravo que acabou se tornando gladiador. Todavia, logo após a erupção do Monte Vesúvio, ele consegue sobreviver e acaba salvando o grande amor da sua vida: a filha de um comerciante prometida a um Senador romano corrupto.

Ele também ajuda um amigo gladiador em perigo no Coliseu, mesmo em meio ao caos que a cidade se encontra.

Você Pode Gostar Também:

Spartacus (2004)

O filme conta a história do escravo Spartacus, vendido para um treinador de gladiadores. Depois de um período treinando para entrar em combate, ele lidera uma rebelião contra seus líderes.

Os rebeldes vão ficando cada vez mais populares e com isso ganham adeptos por onde passam. Com Spartacus na liderança, a ideia é seguir até o sul da Itália para realizar a travessia do mar e retornar ao seus lares.

Imperium: Nero (2004)

O longa conta a história do imperador Nero, que comandou diversas transformações em Roma, por isso se tornou um dos líderes mais famosos do império.

No entanto, ele entrou em conflito com inimigos poderosos, além de ter que controlar problemas internos e familiares no império.

O imperador Nero cresceu de forma simples e apaixonou-se por uma escrava. No entanto, ao chegar ao poder, traços de loucura tomam conta da sua personalidade, comprometendo todo o Império Romano.

Gladiador (2000)

O filme conta a história do General Maximus, liderança de confiança do imperador Marcus Aurelius. No entanto, após a sua morte, Commodus, seu filho toma o poder e se livra de Maximus e sua família.

Tomado por um sentimento de vingança, o ex-general se torna um gladiador nas arenas até atingir seu objetivo principal: colocar Roma novamente nos eixos.

E então, gostou das dicas de filmes sobre o Império Romano? Compartilhe com quem precisa saber disso!

Não deixe de ler também – 5 personalidades importantes da história do Brasil: confira!