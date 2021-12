Homem amputa dedos para ficar mais parecido com ‘alien’; veja

Anthony já teve seu nariz, as orelhas e parte dos lábios removidos na tentativa de parecer com uma criatura extraterrestre.

A modificação no nariz aconteceu no ano passado, quando Anthony foi para Barcelona, na Espanha, para ser operado pelo conceituado modificador Oscar Márquez. O “cirurgião” realizou o procedimento conhecido como rinotomia, que deixou Anthony com um buraco no rosto.