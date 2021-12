‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’ chega ao HBO Max em 2022

A plataforma HBO Max anunciou nesta quarta-feira (22) que o filme “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” será lançado no streaming no próximo ano.

Além do novo filme do Aranha, outros grandes lançamentos de 2021 chegam a plataforma, como “Matrix Resurrections”, “King Richard: Criando Campeãs” e “Venom”. Dos lançamentos de 2022, os usuários do streaming já podem aguardar por “Morbius”, previsto para estrear nos cinemas em janeiro.