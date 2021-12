‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’ se torna a maior estreia do cinema no Brasil

No terceiro dia em cartaz, “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” já fez história no Brasil. De acordo com dados da Comscore Movies BRA, o longa levou mais de 1,7 milhões de espectadores ao cinema desde o lançamento, na pré-estreia, nesta quarta-feira (15).

O filme já soma R$ 34 milhões de bilheteria no período, sendo essa a maior estreia na história do cinema no Brasil. Segundo o site Omelete, o terceiro filme de Tom Holland no papel do herói já arrecadou 80% a mais que “Longe de Casa” e 114% a mais que “De Volta Ao Lar”, primeiro filme da trilogia.

O terceiro filme do Aranha conta com o retorno de vários astros da franquia, de Jamie Foxx, de “O Espetacular Homem-Aranha 2”, novamente no papel de Electro, a Alfred Molina, de “Homem-Aranha 2”, como Doutor Octopus. Outras surpresas também podem ser esperadas pelos fãs.