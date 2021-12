Homem é assassinado a facadas em Campo Alegre; suspeito é preso

Um homem identificado como Ricardo Silva Santos Filho foi assassinado a facadas na madrugada desta sexta-feira, 10, no município de Campo Alegre, interior de Alagoas. O suspeito de ter cometido o crime foi preso no final da manhã De acordo com pessoas ligadas à vítima, o rapaz teria ido a um show na noite de…

Reprodução

Um homem identificado como Ricardo Silva Santos Filho foi assassinado a facadas na madrugada desta sexta-feira, 10, no município de Campo Alegre, interior de Alagoas. O suspeito de ter cometido o crime foi preso no final da manhã

De acordo com pessoas ligadas à vítima, o rapaz teria ido a um show na noite de ontem (09) na cidade de Teotônio Vilela. Lá ele teria se envolvido em discussão com um indivíduo não identificado oficialmente e este poderia ser o autor do crime.

Ao retornar para casa, no distrito de Luziápolis, o homem foi surpreendido pelo algoz e morto. Ele ainda chegou a ser socorrido e levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos.

Instituto de Medicina Legal recolheu o corpo até a sua unidade em Arapiraca.

O autor conseguiu fugir, porém Polícia Militar e Guarda Civil Municipal (GCM) realizaram buscas e prenderam um suspeito no final da manhã de hoje. Ele foi conduzido para o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Campo Alegre

O crime será investigado pela Polícia Civil.