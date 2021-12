Homem é flagrado furtando placa da prefeitura na Praça do Pirulito

A ousadia dos criminosos não tem limites. Nesta segunda-feira, 13, a Prefeitura de Maceió informou que cerca de 50 mudas de árvores e uma placa da Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável (Sudes) foram furtados, em uma área que está sendo revitalizada, no entorno da Praça do Pirulito, no bairro do Prado. O flagrante ocorreu na…

A ousadia dos criminosos não tem limites. Nesta segunda-feira, 13, a Prefeitura de Maceió informou que cerca de 50 mudas de árvores e uma placa da Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável (Sudes) foram furtados, em uma área que está sendo revitalizada, no entorno da Praça do Pirulito, no bairro do Prado.

O flagrante ocorreu na madrugada e foi registrado por uma câmera de circuito de segurança de um estabelecimento comercial da região. O superintendente da Sudes, Ivens Peixoto, afirma que o órgão já está em contato com as autoridades para que o homem que aparece nas imagens seja identificado e responsabilizado.

A placa furtada sinalizava a proibição de descartar de forma irregular resíduos na área. A medida foi adotada neste início do mês de dezembro depois que a Sudes retirou mais de 30 toneladas de lixo do local. No espaço foram plantadas 75 mudas de árvores nativas, a maioria foi levada.