Homem é morto a golpes de facão em Palmeira dos Índios

Um homem, identificado como Luiz Carlos Gomes da Silva, 24 anos, foi morto a golpes de facão e pauladas na tarde desta quata-feira, 1º, no bairro Vila Maria, em Palmeira dos Índios, Agreste de Alagoas.

As primeiras informações são de que a vítima caminhava pela travessa Santina Roque, quando foi surpreendida por dois homens que também estavam a pé. “Soneca”, como era conhecido, ainda conseguiu correr por alguns metros, mas foi alcançado pelos criminosos e atingido por vários golpes na região cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e chegou a levar a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas o homem já chegou na unidade de saúde sem vida.

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) e funcionários do Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados ao local para a perícia do corpo e o seu recolhimento. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.